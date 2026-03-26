Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что Вашингтон наблюдает рост объемов морских перевозок в зоне Персидского залива.

«Мы стали наблюдать все больше движения в залив и из него», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. «Я уверен, что объем морских перевозок будет увеличиваться с каждым днем, даже до того, как мы обеспечим безопасность проливов», — отметил Бессент.

По словам министра, «решительные меры, такие как программа по страхованию судов [государственной] Корпорацией США по финансированию международного развития, и действия Центрального командования ВС США вскоре позволят обеспечить тем, кто занимается транспортировкой грузов в зоне Персидского залива, такой уровень безопасности, который мы никогда не видели».