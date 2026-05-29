На мировом рынке цена азербайджанской нефти Azeri Light упала до 100,57 долларов США за баррель. По итогам торгов июльские фьючерсы на нефть марки Brent составили 96,8 доллара США за баррель.

В турецком порту Джейхан цена барреля Azeri Light на условиях FOB снизилась на 1,69 доллара или 1,69%, и составила 98,38 доллара.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная — в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.