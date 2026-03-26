Украина продолжает получать закупленное европейскими союзниками американское вооружение в рамках инициативы PURL. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Хорошая новость заключается в том, что необходимое оборудование продолжает поступать в Украину. И это важно», – подчеркнул Рютте.

По его мнению, нужно делать все для поддержки Украины.

Рютте также отметил, что члены НАТО индивидуально оказывают поддержку Украине, в том числе необходимое для Украины оборудование поступает из США за счет европейских союзников.

Генсек НАТО также прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины в рамках инициативы PURL, на Ближний Восток.

«Это критически важное оборудование через PURL, это жизненно важное американское оборудование для Украины, в том числе перехватчики, продолжает поступать в Украину», – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что с момента запуска инициативы PURL летом 2025 года около 75% ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также 90% боеприпасов, применяемых в других системах противовоздушной обороны, было поставлено Украине именно в рамках этой программы.

«Это важная программа. Опять же, поставки продолжаются», – уточнил он.