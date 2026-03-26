По данным Национальной гидрометеорологической службы, 27 марта в Азербайджане будет преобладать дождливая погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, возможны подтопления. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть временами порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-9°С, днём 11-13°С тепла. Атмосферное давление снизится с 754 до 749 мм рт. ст. Относительная влажность — 90–95 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, а в горных районах возможен снег. В отдельных районах осадки могут быть сильными, не исключается грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-10°С, днём 12-16°С; в горах ночью 0-3°С, днём 3-5°С тепла.