Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что благодаря вводу в строй газопровода «Турецкий поток» республика фактически обезопасила себя от региональных энергетических рисков.

«Из России у нас идет два основных газопровода. «Турецкий поток» и «Голубой поток». Вопрос о «Турецком потоке» появился на повестке в 2016 году. За очень короткое время наши лидеры продемонстрировали твердую волю в этом вопросе. Это второй газопровод, идущий к нам через Черное море. С 1980-х годов мы получали 14 млрд кубометров газа по транзитному трубопроводу через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Если бы что-то случилось в любой из этих стран, то возник бы конфликт между поставщиком и транзитной страной. В 2022 году началась война. Можете себе представить, что бы мы могли переживать сейчас?» — указал министр, передает ТАСС.

Он отметил, что «с реализацией проекта «Турецкий поток» маршрут доставки газа через Балканы фактически был перенесен» в Черное море. «Сейчас Венгрия и Украина практически в состоянии войны. Украина не позволяет нефтепроводу соединиться с Европой. А мы тогда сделали очень важный шаг, диверсифицировав нашу цепочку поставок, хотя тогда не было войны или чего-то подобного», — сказал министр.