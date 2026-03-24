Стоимость нефтепродуктов в Европе растет и приближается к историческим максимумам на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Об этом свидетельствуют данные агентства Platts.

Согласно отчету, фьючерсы на низкосернистый газойль выросли на $17,25 — до $1 349,25 за тонну, что является максимальным уровнем с июня 2022 года.

При этом спотовые цены на дизель превысили прежние рекорды:

— в Северо-Западной Европе — $1 505,25 за тонну;

— в Средиземноморье — $1 470,75 за тонну.

Рост цен поддерживается снижением запасов. По данным Insights Global, запасы дизеля и газойля в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен сократились на 4,79% за неделю, до 2,089 млн тонн.

На рынке авиатоплива сохраняется напряженная ситуация. Запасы керосина за год снизились на 13,4%, до 737 тыс. тонн, что стало четвертой неделей падения подряд.

Дополнительно фиксируется рост цен на нефть: спотовая премия Dated Brent достигла $4 за баррель, что стало максимумом с августа 2022 года.

Аналитики связывают текущую динамику с нестабильностью поставок на фоне ситуации в Персидском заливе.