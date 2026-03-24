Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $6,85 или 5,57% — до $116,05, сообщает Report.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $110,05.

Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB понизилась на $7,32 или 6,19% — до $110,97 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.