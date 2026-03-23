Цены на нефть рухнули более чем на 10% на заявлениях президента США Дональда Трампа об иранском конфликте.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:08 по бакинскому времени обвалилась на $15,09 (13,45%) — до $97,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи упали в цене к этому времени на $11,77 (11,98%) — до $86,46 за баррель.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8%, тогда как WTI подешевела на 0,4%. Спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Трамп в понедельник написал в соцсети, что он принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней.