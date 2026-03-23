В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в США (без учета операций капитального характера) составил 76 млн 397 тыс. долларов. Как сообщает Центральный банк Азербайджана, это на 26,4% меньше по сравнению с 2024 годом.

При этом доля переводов из Азербайджана в США в общей структуре выросла с 11,5% до 15,1%.

В то же время переводы из США в Азербайджан значительно увеличились. За год физические лица перевели 100 млн 718 тыс. долларов, что на 55% больше, чем годом ранее. Доля этих поступлений в общем объеме также выросла — с 6% до 8,6%.

В целом в 2025 году в Азербайджан из-за рубежа поступило 1 млрд 176 млн 992 тыс. долларов, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. Из страны за границу было переведено 505 млн 139 тыс. долларов — на 4,1% меньше в годовом выражении.