В календарь и формат международного турнира «FIFA Series — 2026», который пройдет в Азербайджане, внесены изменения.

Как сообщает Report, причиной стало то, что сборная Омана не сможет прибыть в страну из-за военной напряженности на Ближнем Востоке.

Согласно формату, согласованному с FIFA, турнир теперь будет состоять из двух матчей.

Сборная Азербайджана 27 марта сыграет с командой Сент-Люсии, а 30 марта — со сборной Сьерра-Леоне. Оба матча пройдут на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.