Гран-при Азербайджана «Формулы-1» может оказаться под угрозой на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

После отмены этапов Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии в календаре сезона возникла новая неопределённость — под вопросом может оказаться проведение Гран-при Азербайджана, запланированного на конец сентября. Как отмечается в материале издания Read Motorsport, на фоне обострения ситуации в регионе усиливаются обсуждения возможных изменений в расписании чемпионата.

Свою точку зрения по этому поводу высказала Джулианна Черасоли — известная журналистка, специализирующаяся на «Формуле-1». По её словам, потенциальные риски для гонки в Баку связаны не с внутренней ситуацией в стране, а с её географическим положением.

Эксперт указала, что близость Азербайджан к зоне конфликта, в частности к Ирану, теоретически может повлиять на решения организаторов чемпионата, если напряжённость продолжит нарастать.

При этом подчёркивается, что на данный момент Азербайджан не вовлечён в конфликт, угроз безопасности внутри страны не зафиксировано,

официальных заявлений об отмене гонки не поступало. Таким образом, речь идёт исключительно о предположениях и анализе возможных сценариев развития событий.

Ранее уже было объявлено об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за соображений безопасности, что и спровоцировало волну обсуждений вокруг других гонок региона.

На текущий момент Гран-при Азербайджана остаётся в календаре «Формулы-1», а окончательные решения будут зависеть от дальнейшего развития ситуации и оценки рисков со стороны организаторов чемпионата.