В Баку и на Абшеронском полуострове 22 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +6…+9°C, днём +11…+16°C. Атмосферное давление повысится с 758 до 761 мм рт. ст., влажность — 75–85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных районах — интенсивные осадки, грозы и град, в горах возможен снег. Возможен туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью +6…+10°C, днём +14…+19°C, в горах ночью −2…+3°C, днём +5…+10°C.