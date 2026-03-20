Министерство экономики Германии сообщило 20 марта, что Германия упростила правила экспорта определенного оборонного оборудования в страны Персидского залива и Украину, чтобы обеспечить быструю доставку, пишет Reuters.

Министр экономики Катарина Райхе отметила, что безразборчивые атаки Ирана на государства региона создали насущную потребность в военной технике, особенно для систем противовоздушной обороны.

«С помощью новой временной лицензии мы адаптируем наши процедуры контроля за экспортом вооружений, чтобы обеспечить поставки срочно необходимого вооружения этим странам и удовлетворить новые потребности», — добавила она.

Новая общая лицензия на экспорт, которая будет действовать шесть месяцев, распространяется не только на Украину, но и на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

Теперь компании могут экспортировать вооружение без подачи отдельной заявки, но они обязаны зарегистрироваться и ежемесячно предоставлять отчеты. Лицензия охватывает технику для воздушной и морской обороны, включая утилизацию морских мин.