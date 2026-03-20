В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Китая $9 млн 957 тыс. прямых инвестиций, что в 3,6 раза больше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

В отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Китая в общем объеме инвестиций выросла с 0,2% до 0,4%.

В течение года Китай, в свою очередь, вложил в экономику Азербайджана $26 млн 895 тыс. прямых инвестиций, что на 53% больше по сравнению с годом ранее.

В отчетный период доля инвестиций Китая в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 0,2% до 0,4%.