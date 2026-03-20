Международная федерация футбола (FIFA) наложила санкции на Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) за нарушение дисциплинарного кодекса организации.

Дисциплинарный комитет FIFA установил, что IFA нарушила статьи 13 (оскорбительное поведение и несоблюдение принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские высказывания) кодекса организации.

В результате израильская сторона обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков.

Кроме того, FIFA вынесла IFA официальное предупреждение. Ассоциация должна разместить на следующих трёх домашних матчах национальной сборной под эгидой ФИФА плакаты с надписью «Футбол объединяет мир — нет дискриминации».

Также часть штрафа — одна треть — должна быть направлена на реализацию комплексного плана по борьбе с дискриминацией и предотвращению подобных нарушений в течение 60 дней после уведомления о решении.