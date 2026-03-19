Состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении лиц, признанных подозреваемыми в ходе расследования, проведенного СГБ.

В Сумгайытском Апелляционном суде было принято решение, согласно которому решение суда оставлено в силе. Напомним, согласно приговору Эльвин Ширинов был осужден на 8 лет, Зохраб Гидаятов — на 9 лет, а Гачгын Гумбатов — на 7 лет 6 месяцев.

Напомним, Зохраб Гидаятов организовал вывоз из страны продукции, принадлежащей различным юридическим и физическим лицам, якобы зарегистрированной от имени Эльвина Ширинова и Гачгына Гумбатова. Он предоставлял таможенным органам поддельные документы, утверждая, что производителями этой продукции являются указанные лица, и осуществлял контрабанду, не декларируя продукцию на сумму более 326 миллионов манатов.