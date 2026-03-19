Продолжающиеся военные действия в регионе и угроза их дальнейшей эскалации вынуждают государства, находящиеся по соседству с Ираном предпринимать коллективные шаги, направленные на повышение уровня их безопасности. На сегодняшний день, по разным оценкам, свыше десяти стран региона подверглись атакам со стороны Ирана и этот процесс продолжается. Особенно опасной и непредсказуемой остается ситуация в странах Персидского залива, по которым ежедневно осуществляются ракетные обстрелы и удары беспилотниками. Причем растущий ущерб от этого оценивается в миллиарды долларов. Ситуация ухудшается и блокировкой Ормузского пролива.

Иран обосновывает свои действия как ответ на внешнюю агрессию, апеллируя к праву на самооборону и представляя удары как вынужденную реакцию на атаки США и Израиля. Однако для соседей этой страны ситуация складывается самым критическим образом и они требуют приостановки агрессивных действий в отношении объектов своей критической инфраструктуры. В то время как Тегеран стремится повысить цену конфликта для противника, демонстрируя, что давление на Иран неизбежно приведёт к дестабилизации всего региона, включая страны Персидского залива и глобальные энергетические маршруты, страны региона все более настоятельно требуют от иранской стороны остановиться и грозятся ответными действиями, что может расширить географию конфликта. Если еще перед войной подавляющее большинство этих государств настойчиво призывали США пересмотреть планы в отношении войны с Ираном, то теперь они вынуждены усиливать свою координацию как между собой, так и с Соединенными Штатами, чтобы снизить масштабы ущерба наносимого им со стороны Ирана.

На этом фоне выглядит показательным проведенное 18 марта в Эр-Рияде консультационное совещание министров иностранных дел арабских и исламских стран, на котором участники встречи решительно осудили ракетные и беспилотные удары Ирана против стран региона. Министры заявили, что подобные действия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. В документе также подтверждается право государств на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Стороны призвали Иран немедленно прекратить атаки и соблюдать нормы международного права, а также принципы добрососедства. Отмечается, что будущее отношений с Тегераном будет зависеть от его готовности уважать суверенитет государств и не вмешиваться в их внутренние дела.

Важно отметить, что многие из этих стран уже располагают договорно-правовой базой, предусматривающей конкретные механизмы коллективной реакции на внешние угрозы. В частности, речь идёт о Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией, соглашениях в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также недавно подписанном договоре о военном сотрудничестве между Саудовской Аравией и Пакистаном. Наличие таких механизмов повышает вероятность перехода от политических заявлений к практическим шагам в случае дальнейшей эскалации.

В этих условиях дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли удержать конфликт в текущих рамках или он начнёт выходить на новый уровень. Уже сейчас видно, что страны региона всё больше координируют свои действия и готовы при необходимости переходить от заявлений к конкретным шагам. Это означает, что новые удары по их инфраструктуре могут вызвать уже не точечный, а более широкий ответ. Многое в этих условиях зависит от Тегерана, его готовности пересмотреть свою стратегию.

При этом важно учитывать, что у каждой страны региона формируется собственный набор претензий к Ирану, основанный на конкретных инцидентах. Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил, что 5 марта беспилотники, летевшие с территории Ирана, нанесли удары по инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики. В результате пострадали четыре мирных жителя и был нанесён значительный ущерб объектам критической инфраструктуры, включая Международный аэропорт Нахчывана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оперативно и решительно отреагировал на инцидент, подтвердив свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан всеми законными средствами. При этом Баку ожидает, что заявленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования будут выполнены и будут приняты меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

В целом, по словам Байрамова, ситуация требует срочного реагирования, поскольку происходящее в регионе уже выходит за рамки локального конфликта и приобретает признаки более широкого кризиса на Ближнем Востоке.

Постепенно конфликт перестаёт быть локальным и начинает затрагивать основы функционирования региона — энергетику, транспорт и экономику. В любом случае рано или поздно активная фаза завершится и Ирану придётся выстраивать отношения со своими соседями уже в новых условиях. Однако, если текущая динамика сохранится, существует риск, что ситуация перерастёт в затяжное противостояние с расширяющейся географией и растущими издержками — прежде всего для самого Ирана. Готов ли Тегеран проявить ответственный подход с учетом этих последствий, покажет уже ближайшее время.