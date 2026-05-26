Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили по телефону двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, сообщают турецкие СМИ.

Турецкий лидер заявил, что Анкара продолжает усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе и готова оказывать поддержку в продвижении переговорного процесса. Он выразил уверенность, что иранский народ преодолеет трудности и обретет мир и спокойствие.

Эрдоган также поздравил Пезешкиана с наступающим праздником Гурбан байрамы.