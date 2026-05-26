Литва, Латвия и Эстония получат €12 миллиардов в рамках программы военного финансирования Евросоюза SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами. Как передает РИА Новости, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эти государства получат дополнительные 12 миллиардов евро через механизм SAFE», — заявила глава ЕК в рамках пресс-конференции с президентами стран Балтии в Вильнюсе.

Она добавила, что Еврокомиссия уже подписала план по финансированию с Литвой и готова подписать его в любой момент с Эстонией и Латвией.