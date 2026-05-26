Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди («Мадяр») заявил о существовании плана нанесения ударов по территории Беларуси в случае ее вступления в войну против Украины на стороне России.

«Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», – написал Бровди в соцсетях, комментируя последние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко по Украине.

Относительно ударов по РФ, Бровди отметил, что тамошняя «ТЭКотрасль и оборонка почувствовали эффект глубинного проникновения».