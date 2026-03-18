В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Товузского таможенного управления, предотвращена попытка незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных препаратов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, на КПП «Красный мост» был досмотрен грузовой автомобиль, прибывший из Турецкой Республики.

В ходе досмотра в прицепе транспортного средства была обнаружена крупная партия скрытых от таможенного контроля и не задекларированных лекарственных препаратов: 10 449 конвалют, 1 269 упаковок, 848 флаконов и 68 ампул (инъекций) различных наименований.

По данному факту проводится расследование.