В Бинагадинском районе Баку в одном из мебельных цехов вспыхнул пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на территории, известной как Баксол, поступила на горячую линию «112». На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Сотрудники полиции также оперативно прибыли в район ЧП. Принимаются меры по эвакуации граждан, обеспечению безопасности и беспрепятственной работе пожарных. Кроме того, ведутся работы по регулированию дорожного движения и устранению заторов.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже.