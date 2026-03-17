В январе-феврале текущего года из Азербайджана в более чем 10 стран было экспортировано 3 миллиона 600 тысяч 307,4 тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В тройку стран-лидеров по экспорту нефти из Азербайджана за отчётный период вошли Италия, Румыния и Португалия.

За два месяца 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 2 миллиона 427 тысяч 850 тонн сырой нефти на сумму 1 миллиард 142 миллиона 38 тысяч долларов США, в Румынию — 286 тысяч 281 тонну на сумму 140 миллионов 707 тысяч долларов США, в Португалию — 223 тысячи 549 тонн на сумму 112 миллионов 358 долларов США.

Далее следуют Чехия, Германия, Хорватия, Болгария, Тунис, Турция и Индонезия.