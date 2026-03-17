«Состояние Патриарха Грузии Илии II остаётся проблематичным, но стабильным».

Об этом заявили в Патриархии Грузии.

«Ведётся наблюдение и принимаются все необходимые меры для как можно более быстрого восстановления основных жизненных показателей духовного лидера. Учитывая его возраст и другие факторы, ситуация непростая. Патриарх находится под наблюдением врачей», — говорится в информации, распространённой Министерством здравоохранения Грузии.

09:35 Патриарх Грузии Илия II госпитализирован в связи с проблемами со здоровьем.

Как сообщают местные СМИ, его состояние оценивается как тяжёлое.

В больнице сообщили, что патриарх был доставлен с желудочным кровотечением, ему проведены соответствующие медицинско-диагностические процедуры. Лечение продолжается в отделении интенсивной терапии.

Отметим, что Илии II 93 года. Он является Католикосом-Патриархом Грузии с 1977 года.