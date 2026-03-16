Дата праздника Рамазан байрамы, в зависимости от появления новолуния в месяц Шавваль, с большой вероятностью придётся на 20 марта.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

«Согласно фетве Совета казиев, рекомендуется выплачивать фитру в размере 10–15 манатов на человека. Фитра — это милостыня очищения, и каждый мусульманин, имеющий такую возможность, должен выплатить фитру за каждого члена своей семьи и передать её малоимущим и нуждающимся семьям. Это позволяет каждой семье почувствовать праздничную атмосферу.

Праздничные намазы будут совершены во всех мечетях Азербайджана. В Баку праздничный намаз в мечети Эждербей назначен на 08:00, а в мечети Тезепир — на 09:00», — сообщили в УМК.