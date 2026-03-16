Пакистанский нефтяной танкер прошёл через Ормузский пролив и направляется в Пакистан. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации агентства, судно Karachi, принадлежащее пакистанской компании National Shipping, покинуло Персидский залив, став одним из немногих танкеров, вышедших из региона после начала ударов США и Израиля по Ирану.

Отмечается, что танкер класса Aframax под пакистанским флагом в понедельник утром был замечен у побережья оманского города Сохар.