Власти Ирана пригрозили Украине военными ударами в ответ на помощь странам Персидского залива в противодействии иранским беспилотникам.

Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что действия Киева делают территорию Украины «законной целью» для Исламской Республики.

«Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка дронов, делают всю территорию Украины законной целью для Исламской Республики в соответствии с Уставом ООН», — написал Азизи в социальных сетях.