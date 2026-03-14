Продолжается процесс эвакуации из Ирана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара», сообщает «Азертадж».

16 студентов, которые являются гражданами Индии и обучаются в Тегеране в области медицины, пересекли границу и вошли на территорию Азербайджана.

Кроме того, 3 гражданина Таджикистана и 1 России также безопасно перешли на территорию Азербайджана после проверки соответствующих документов и других процедур на ППП. В настоящее время процесс эвакуации продолжается под контролем профильных структур.