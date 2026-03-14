В Казахстане 15 марта состоится республиканский референдум. Соответствующий указ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля. На голосование вынесен вопрос о принятии новой Конституции.

Референдум в Казахстане рассматривается как один из важнейших этапов конституционной реформы.

В информационном бюллетене будет вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой был опубликован в медиа 12 февраля 2026 года?» и предлагаются два варианта ответа: «Да, принимаю»; «Нет, не принимаю».

Таким образом, граждане будут голосовать за весь текст новой Конституции, а не за отдельные поправки.

Проект новой Конституции подготовлен с учетом предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В проекте особое внимание уделено правам и свободам человека, а к базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны.

В числе ключевых новелл проекта Конституции можно выделить образование нового однопалатного Парламента — Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего обновленными, расширенными полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.

Одной из новаций проекта является учреждение института Вице-президента и создание новой платформы общенационального диалога «Народный Совет Казахстана» (Қазақстан Халық Кеңесі).