На Ближнем Востоке с тревогой заговорили о возвращении ИГИЛ. Как уже рассказывал Minval Politika, глава иракской разведки Хамид аль-Шатри заявил, что на территории Сирии резко выросло число боевиков «Исламского государства». По его словам, за чуть более чем год численность боевиков ИГ в Сирии выросла примерно с 2 тыс. до 10 тыс. «Это, безусловно, представляет опасность для Ирака, потому что ИГ, будь то в Сирии, Ираке или где-либо ещё в мире, — это единая организация, и она, безусловно, попытается снова закрепиться на территории страны для совершения нападений», — подвёл итог глава иракской разведки.

В том, что ИГ — угроза для всех, сомневаться не приходится. По красноречивому совпадению, новости о возросшем числе боевиков «Исламского государства» в Сирии соседствовали на лентах информагентств с сообщением СГБ Азербайджана об аресте членов ячейки ИГ в нашей стране — они готовили террористический акт против посольства одного из иностранных государств.

Оставим в стороне ироничные вопросы, почему об увеличении числа боевиков ИГ в Сирии говорит не собственно сирийский, а иракский «силовик». Обратим внимание на другое обстоятельство. О росте числа боевиков, как по заказу, заговорили после того, как сирийские правительственные войска при поддержке турецкой армии, пардон, дали приличного пинка курдским формированиям, включая СДС. А в их состав, напомним, вошли отряды РКК. Плюс ко всему россиянам пришлось потянуть свою базу в Камышлы.

А вот тут есть тонкости. В последние годы с курдами заигрывали все кому не лень, включая США, особенно при Обаме и Байдене. Курдские отряды рассчитывали использовать прежде всего против ИГ. Но РКК, если кто забыл, — детище спецслужб Кремля ещё в советские годы. Достаточно вспомнить нашумевшую фотографию небезызвестного Евгения Примакова в форме курдских боевиков. Такой маскарад просто так не делается. И подобные связи заводятся не за один день и не на один день. И если США сдали своих союзников из числа курдов без душевного трепета, то для России это серьёзная потеря.

Достаточно интригующая ситуация и с ИГ. Формально именно против «Исламского государства» Россия вела боевые действия в Сирии. В реальности под российские удары попадала прежде всего умеренная оппозиция, ориентированная на Турцию, и туркманские отряды самообороны. Но ещё интереснее другое. Если кто забыл, «Исламское государство Ирака и Леванта» выросло из так называемого «иракского сопротивления». Сопротивлялись его бойцы американскому военному присутствию. Костяк этого самого сопротивления составили бывшие солдаты и офицеры Национальной гвардии Ирака — самых верных Саддаму Хусейну частей. Более того, когда ИГИЛ только заявило о себе и под контроль этой структуры иракские города переходили едва ли не по принципу домино, в Москве позволяли себе фразочки в стиле: «там много солдат и офицеров Национальной гвардии Ирака, получивших подготовку в СССР, так что они умеют воевать». Какие при этом были связи у Москвы с «солдатами и офицерами Национальной гвардии Ирака», спрашивать было явно не модно.

Но в те годы Армения, форпост России, весьма активно заигрывала с джихадистским вооружённым подпольем на севере Азербайджана, включая и группировки, присягнувшие на верность «Исламскому государству». Вряд ли в Москве об этом были ну совсем уж не в курсе, особенно учитывая степень координации действий между спецслужбами Армении и России во времена криминальной диктатуры «карабахского клана». Сегодня тема из открытого информационного поля как бы ушла, но связи, вполне возможно, сохранились. Да, ИГ устраивало теракты на территории России, но точно так же теракты в Москве устраивали армянские террористы, и это не помешало спецслужбам Кремля патронировать армянский террор.

А на этом фоне внезапный рост числа боевиков ИГ в Сирии после очередной оплеухи Москве выглядит уже далеко не случайным.