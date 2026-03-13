Пентагон заявил о потере самолёта-заправщика KC-135 во время операции «Эпическая ярость».

Самолёт разбился на западе Ирака. Также сообщается о втором самолёте, который благополучно приземлился. По данным CBS, на борту находились шесть человек. Спасательная операция продолжается.

В Пентагоне отметили, что инцидент не был результатом вражеской атаки или огня по своим.

В то же время иранские государственные СМИ утверждают, что самолёт KC-135 был поражён ракетой шиитских группировок в Ираке и весь экипаж погиб.