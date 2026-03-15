Если Ормузский пролив останется закрытым хотя бы до конца месяца, мировые цены на нефть могут резко вырасти — до $150–200 за баррель. Об этом сообщает журнал The Economist на своей странице в X.

По их мнению, столь резкий скачок цен на нефть может спровоцировать глобальную экономическую рецессию.

Напомним, движение судов через Ормузский пролив практически остановилось после начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля. В начале марта Корпус стражей исламской революции пригрозил уничтожать суда, которые попытаются пройти через пролив, и объявил запрет на движение кораблей, связанных с США, европейскими и рядом других стран.

Ормузский пролив считается одной из ключевых морских артерий мировой энергетики. Через него проходит около 15–20% мировых поставок нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% мирового экспорта сжиженного природного газа. Кроме того, через этот маршрут транспортируется около 90% нефти, добываемой в странах Персидского залива.