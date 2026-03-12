Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные шесть лет назад — «Mən heç kimə zəng etməmişəm, mənə zəng eləyiblər» — сегодня звучат особенно символично. Тогда некоторые «эксперты» воспринимали их как яркую политическую реплику, но со временем они превратились в точное описание той позиции, которую Азербайджан занимает в региональной политике.

События последних дней наглядно показали, что именно так сегодня и работает азербайджанская дипломатия: не Баку ищет внимания, а лидеры других стран выходят на связь, понимая значение позиции Азербайджана. Напряженная и во многом взрывоопасная ситуация вокруг Ирана вновь вывела регион Южного Кавказа в центр внимания. Понятно, что любые военные инциденты, происходящие рядом с нашими границами, неизбежно вызывают тревогу и множество комментариев. Особенно бурную реакцию вызвала атака иранских дронов на Нахчыван.

Эта информация быстро разошлась по медийному пространству, породив волну обсуждений, прогнозов и зачастую откровенно драматических сценариев. Некоторые комментаторы в социальных сетях поспешили рисовать мрачные картины будущего, утверждая, что Азербайджан может оказаться втянутым в масштабное противостояние. Однако реальная политика, как это часто бывает, оказалась гораздо спокойнее и рациональнее, чем виртуальные прогнозы.

Так, вскоре после инцидента состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы иранская сторона фактически дала понять, что расследует произошедшее в Нахчыване и не допустит повторения. В восточной дипломатической традиции подобные формулировки имеют вполне определённый смысл: они сигнализируют о желании снизить напряжение и не допустить дальнейшей эскалации. Этот разговор стал первым важным сигналом того, что ситуация будет решаться дипломатическим путем. И тут следует обратить внимание на то, кто был инициатором телефонной беседы. Позвонил Масуд Пезешкиан, а не Ильхам Алиев.

Но на этом цепочка контактов не закончилась. Вчера президенту Азербайджана позвонил президент России Владимир Путин. И этот звонок стал ещё одним подтверждением того, что роль Баку в происходящих процессах значительно выше, чем пытаются представить некоторые недоброжелатели. В ходе телефонного разговора российский лидер выразил благодарность Ильхаму Алиеву за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Исламской Республики Иран. Азербайджан обеспечил необходимые условия для безопасного транзита людей через свою территорию. Кроме того, была создана возможность для транспортировки гуманитарной помощи, направленной Россией в Иран. Эти действия стали наглядным примером того, как Азербайджан выполняет функцию важного гуманитарного и транспортного коридора в сложной региональной ситуации.

Лидеры двух стран также подчеркнули важность скорейшего прекращения военных действий на Ближнем Востоке и необходимость урегулирования конфликтов политико-дипломатическими средствами. В условиях, когда регион сталкивается с новыми рисками, именно такие подходы становятся наиболее востребованными. Азербайджан последовательно выступает за диалог и стабильность, понимая, что любые масштабные конфликты неизбежно отражаются на безопасности и экономике всего региона.

Таким образом, телефонные разговоры с Тегераном и Москвой фактически расставили все точки над «i». Они показали, что Азербайджан сегодня воспринимается как ответственное государство, способное играть стабилизирующую роль в непростой международной обстановке. Согласитесь, что это не просто дипломатические жесты вежливости. Это признание того, что Баку является важным участником региональной политики и партнером, с позицией которого необходимо считаться.

Особенно показательно, что в момент напряженности именно Азербайджан стал площадкой для решения практических вопросов — от гуманитарных операций до безопасного транзита людей и грузов. Такая роль не появляется случайно. Она формируется годами последовательной внешней политикой, основанной на балансе интересов и прагматичном подходе к международным отношениям.

В этом контексте смешно наблюдать за заявлениями «экспертов» из социальных сетей. В первые часы после появления новостей они поспешили объявить о якобы неизбежной катастрофе для Азербайджана. Апокалипсис был описан в худших традициях Камю. Однако события последних дней ещё раз подтвердили: Азербайджан умеет действовать взвешенно и уверенно даже в условиях сложной геополитической обстановки. Баку сохраняет конструктивные отношения с разными центрами силы, выступает за диалог и одновременно защищает собственные интересы. Именно поэтому в критические моменты лидеры других государств предпочитают не строить догадки, а напрямую обсуждать ситуацию с руководством Азербайджана.