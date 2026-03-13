Министерство обороны Турции заявило, что баллистический боеприпас, запущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство страны, был нейтрализован средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещёнными в Восточном Средиземноморье.

В ведомстве подчеркнули, что против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство Турции, принимаются все необходимые меры — решительно и без колебаний.

Также сообщается, что с соответствующей стороной ведутся консультации для прояснения всех обстоятельств произошедшего.

В Минобороны добавили, что все события в регионе внимательно отслеживаются и оцениваются с учётом приоритета национальной безопасности.

Это уже третье подобное сообщение за последние дни. Ранее сообщалось о перехвате двух иранских ракет 4 и 9 марта.