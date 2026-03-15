Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин заявил телеканалу CNN, что израильские военные планируют продолжать свою операцию против Ирана как минимум еще три недели.

«Перед нами стоят тысячи целей. Мы готовы, координируясь с нашим союзником США, реализовывать операции, рассчитанные как минимум до иудейского праздника Песах — примерно на три недели с текущего момента. Кроме того, у нас есть более долгосрочные планы на последующие три недели», — заявил Эфи Дефрин.

Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ определяются не календарем, а выполнением конкретных задач, целью которых является ослабление Ирана.