Визит в Азербайджан президента Совета Европейского союза Антониу Кошты, его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по мнению многих аналитиков, стали «поворотной точкой» в развитии отношений Азербайджана и Евросоюза. Огромную пищу для размышлений дает здесь Совместное заявление для прессы президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Совета Европейского союза Антониу Кошты. Это действительно программный документ, который знаменует переход отношений между Азербайджаном и ЕС на новый этап.

Конечно, столь важные, многогранные документы с «дальним прицелом» не появляются в результате одной встречи или одного переговорного раунда. Основа для новых политических реалий, отраженных в Совместном заявлении, была заложена еще во время конструктивных встреч лидеров Азербайджана и ЕС, состоявшихся в мае 2025 года в Тиране и в октябре — в Копенгагене.

Свою роль, без сомнения, сыграли и состоявшиеся в прошлом году взаимные визиты официальных лиц Азербайджана и ЕС. Тем более повлияли на ситуацию в позитивном смысле успешно организованные диалоги в сферах безопасности, энергетики и транспорта. Все эти дипломатические встречи внесли вклад в развитие отношений с ЕС. А сегодня эта позитивная динамика создала благоприятные условия для вывода сотрудничества на новый уровень.

Теперь отношения Азербайджана и Евросоюза входят в новый этап. И именно в подтверждении на высоком уровне нового этапа отношений между Азербайджаном и ЕС и их стратегического характера и заключается основная суть совместного заявления. Документ, подписанный на самом высоком уровне, подчеркивает, что отношения между Азербайджаном и ЕС являются стратегическим сотрудничеством, отражающим общие интересы и основанным на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

Ещё один важный аспект. В документе приветствуется Вашингтонский саммит, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также подчеркиваются работы по восстановлению и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре. Это означает признание мирной политики Азербайджана и новых реалий, сформированных им. Под попытками «перекроить» мирные договорённости и ситуацию к конфликтному измерению подведена черта. Не менее важно, что в совместном заявлении признаются новые реалии, сформированные в результате безоговорочной военной победы Азербайджана.

Ещё одним из ключевых посланий совместного заявления является признание Азербайджана надежным поставщиком энергии для ЕС. Строго говоря, энергоносители из нашей страны поставляются на европейские рынки уже не первый год. Однако роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы особенно важна на фоне процессов, происходящих на Ближнем Востоке. Добавим от себя: под ударом не только поставки нефти через Ормузский пролив, но и экспорт газа из Катара. На этом фоне нефть и газ Азербайджана играют особую роль.

Ещё одна сторона вопроса. В документе также официально признается ведущая роль Азербайджана в региональных связях и транспортных коридорах. Расширение перспектив сотрудничества в этой сфере (Средний коридор, модернизация железной дороги в Нахчыванской Автономной Республике, проект TRIPP и др.) создает условия как для углубления практического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, так и для региональной интеграции. Ещё раз вспомним реалии: в результате украинской войны многие транспортные коридоры оказались блокированы, и на этом фоне важность коммуникаций, проходящих через Азербайджан, многократно возрастает. Более того, к этим новым реалиям Азербайджан подошел полностью подготовленным. Модернизация железных и шоссейных дорог, новый торговый порт, паромная переправа, новые железнодорожные магистрали — все эти успешно реализованные проекты, которые в Азербайджане справедливо называют «инфраструктурной революцией Ильхама Алиева», позволили нашей стране выйти на нынешнюю роль в мировой коммуникационной сфере.

И, наконец, ещё один итог переговоров. Подписанный в Баку документ показывает, что партнерство между Азербайджаном и ЕС не ограничивается только энергетикой и транспортными связями. Баку и Брюссель выражают намерение расширять сотрудничество также в сферах обороны и безопасности, цифровой трансформации и инноваций, торговли и инвестиций, гуманитарного разминирования, возобновляемой энергетики и климата, образования, культуры и молодежной политики. Отраженные в заявлении многоплановые возможности партнерства открывают новые перспективы сотрудничества и демонстрируют намерение Азербайджана и ЕС развивать отношения на долгосрочной и устойчивой основе.

И если подводить окончательные итоги, то становится понятно, что совместное заявление имеет не только «двустороннее измерение» на векторе Баку — Брюссель, но и большое региональное значение. Оно подчеркивает важность стратегического партнерства между Азербайджаном и ЕС, создавая основу для укрепления существующего сотрудничества и его развития в более широком спектре других значимых направлений.