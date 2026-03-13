Президент США Дональд Трамп намекнул, что уже сегодня могут быть нанесены удары по иранскому руководству. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети.

«Посмотрите, что сегодня произойдет с этими безумными подонками. Они убивали невинных людей по всему миру на протяжении 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединённых Штатов Америки, убиваю их», — написал Трамп.

Глава Белого дома также обвинил ряд американских СМИ в распространении пораженческих настроений.

«Если вы читаете терпящую крах New York Times, вы могли бы ошибочно подумать, что мы не побеждаем. Военно-морские силы Ирана уничтожены, их военно-воздушных сил больше не существует, ракеты, дроны и всё остальное подвергаются тотальному уничтожению, а их лидеры стерты с лица земли», — заявил президент США.