Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президент Ирана не обладает полной властью в стране. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после голосования на референдуме в Астане.

По словам Токаева, события на Ближнем Востоке имеют разные причины, и Казахстан поддерживает контакты со странами региона. Он отметил, что провел телефонные разговоры с лидерами арабских государств Персидского залива и выразил им солидарность.

Говоря о президенте Ирана Масуде Пезешкиане, Токаев напомнил, что недавно тот находился с официальным визитом в Казахстане и произвел благоприятное впечатление.

«Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление о том, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Однако затем эти слова были фактически дезавуированы», — отметил президент Казахстана.

По его мнению, это свидетельствует о том, что президент Ирана не обладает всей полнотой власти, что связано с особенностями политической системы страны. Токаев пояснил, что в Иране ключевые решения принимает религиозное руководство, тогда как президент формально является главой государства, но не играет определяющей роли.

Президент Казахстана также подчеркнул, что подобная двойственность во власти может негативно сказаться на стабильности государства.