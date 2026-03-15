Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Об этом говорится в сообщении иранского министра в Telegram.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также обстановку вокруг Ормузского пролива.

Арагчи заявил, что ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на США и Израиле. Он также подчеркнул, что действия Ирана носят оборонительный характер и направлены исключительно против американских военных баз и объектов в регионе, и не должны рассматриваться как атаки на страны региона.

Кроме того, министры обменялись мнениями по ряду консульских вопросов.