Матч за титул «Финалиссимы» между национальными сборными Испании и Аргентины по футболу официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения из-за произошедшего военного конфликта между Ираном, США и Израилем.

Указывалось, что матч может состояться в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», однако этот вариант не устроил аргентинскую сторону — согласно их мнению, так Испания получала преимущество домашнего поля. Также был вариант с проведением двух матчей в Аргентине и Испании, однако он тоже отпал.

«Финалиссима» состоит из одного матча с участием действующих чемпиона Европы и Южной Америки. Изначально турнир проводился ФИФА в 1985 и 1993 годах под названием Кубок Артемио Франки. В 2022 году турнир был проведен вновь усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая в 2022 году обыграла команду Италии со счетом 3:0