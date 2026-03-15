Попытки запустить дипломатический процесс для завершения военной операции США и Израиля против Ирана пока не дали результатов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Оман и Египет активно пытались восстановить контакты между сторонами конфликта. Оманские дипломаты неоднократно инициировали переговоры, однако Вашингтон ясно дал понять, что на данном этапе не заинтересован в диалоге.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать военные действия с целью максимально ослабить военный потенциал Тегерана. «Сейчас переговоры не актуальны. Миссия будет продолжаться без перерывов. Возможно, когда-нибудь такой день наступит, но не сейчас», — отметил представитель администрации.

В Тегеране также сохраняют жесткую позицию. Иранское руководство заявляет, что перемирие возможно только при выполнении ряда условий: прекращении авиаударов со стороны США и Израиля и выплате компенсаций за нанесенный ущерб.

Если в начале операции секретарь Совета безопасности Али Лариджани и министр иностранных дел Аббас Аракчи допускали контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, то сейчас эти каналы закрыты. «Все прежние дипломатические передачи больше не имеют значения», — подчеркивает источник.

Руководство Революционной гвардии Ирана рассматривает контроль над Ормузским проливом как стратегический приоритет и категорически против любых соглашений о прекращении огня.