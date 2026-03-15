Турция работает над ракетной программой дальностью до 2000 километров. Об этом заявил министр промышленности и технологий страны Мехмет Фатих Качыр в эфире телеканала Kanal 7.

По его словам, в настоящее время разрабатываются новые версии ракеты Tayfun, а высокоточная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности Seyir уже создают серьезные трудности для систем противовоздушной обороны.

Министр отметил, что и другие турецкие ракеты не являются легкой целью для систем ПВО.

Качыр также подчеркнул, что в 2026 году ожидается значительный прогресс в развитии ракетной программы Турции.

«У Турции нет территориальных претензий ни к одному государству. Однако мы должны укреплять свой военный потенциал, чтобы ни у кого не возникало желания посягать на наши земли», — заявил