В Международный день борьбы с исламофобией Министерство иностранных дел Азербайджана подчеркнуло свою приверженность уважению, толерантности и мирному сосуществованию культур и религий.

Как отмечено в публикации МИД в Х, дискриминация и ненависть к людям из-за их вероисповедания подрывают принципы человеческого достоинства, равенства и взаимопонимания. Подобные предрассудки не имеют места в современном обществе, сообщает Minval.

«Ислам основан на ценностях мира, сострадания, справедливости и солидарности. Искажение или стигматизация ислама недопустимы», — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что борьба с нетерпимостью во всех её формах остаётся ключевым условием построения инклюзивного, мирного и устойчивого общества.