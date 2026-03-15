Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью «Аль-Араби Аль-Джадид», сообщает агентство Tasnim.

По его словам, дипломатические связи с Катаром, Саудовской Аравией, Оманом и соседними странами сохраняются.

Арагчи добавил, что многие суда, скорее всего, не передвигаются через пролив из соображений безопасности.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал об ударах по нескольким нефтяным танкерам в районе Ормузского пролива.