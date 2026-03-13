Президент США Дональд Трамп «воодушевлён» идеей продолжать военную кампанию против Ирана ещё минимум 3–4 недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, разговаривавший с Трампом во вторник вечером.

По данным издания, израильские чиновники также считают, что Белый дом не намерен заканчивать войну в ближайшие недели, хотя Трамп может резко изменить решение, если посчитает, что цели достигнуты.

После того как план быстро дестабилизировать режим через ликвидацию верховного лидера и ряда высокопоставленных силовиков не сработал, основной целью кампании стало длительное ослабление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам источника, задача — настолько ослабить КСИР, чтобы в стране стало возможным внутреннее восстание.