Президент США Дональд Трамп предположил, что Владимир Путин может «немного» помогать Ирану, и заявил о возможных новых мощных ударах по стране на следующей неделе.

«Я думаю, он, возможно, помогает Ирану немного, да, полагаю. И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?», — заявил Трамп.

Журналист Брайан Килмид отметил, что США действительно оказывают помощь Украине.

«Да, мы тоже Украине помогаем. И поэтому он так говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете ли. Это как: эй, они это делают, и мы это делаем — по справедливости», — ответил президент США.

Трамп также добавил, что на следующей неделе по Ирану могут быть нанесены «очень сильные удары».