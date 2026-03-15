Премьер Армении Никол Пашинян намерен продемонстрировать новое вооружение, сообщают армянские СМИ.

«Я 2-3 месяца назад заявил: тех граждан, которые хотят увидеть, что мы закупили, я отвезу и покажу им все это. Уже несколько групп пригласили, показали, но число граждан не так велико. Мы пришли к заключению, что нужно показать всем, публично», — сказал Пашинян.

По его словам, он сделает это в контексте мира, так как напряжения с соседями у Армении нет.

«Надеюсь, наши соседи не воспримут это как проявление агрессивности», — сказал премьер отметив, что это не является подготовкой к войне.

Он сообщил, что намерен показать вооружение, которое приобреталось в основном с 2022 г.

В ноябре прошлого года Пашинян заявил о возможности продемонстрировать образцы новых вооружений группам до 50 граждан.