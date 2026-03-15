В Азербайджане четверо выпускников были отстранены от выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования из-за наличия мобильных телефонов. Об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

По данным центра, в экзамене приняли участие более 62 тысяч школьников. Для его проведения были задействованы 267 зданий и 4645 аудиторий. К организации процесса привлекли 267 главных руководителей экзамена, 767 руководителей, 5776 наблюдателей и 807 сотрудников пропускного режима.

В экзамене также участвовали 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были подготовлены специальные аудитории, назначены индивидуальные наблюдатели и созданы условия для свободного передвижения.

В ГЭЦ сообщили, что разъяснение тестовых заданий и правильных ответов будет транслироваться сегодня в 15:30 на YouTube-канале центра.

Обработка экзаменационных протоколов и листов ответов начнется 16 марта, а результаты планируется объявить в течение ближайших семи недель.