Международный день борьбы с исламофобией отмечается ежегодно 15 марта, начиная с 2022 года, по инициативе ООН. Дата приурочена к трагическим терактам в Крайстчерче (Новая Зеландия). Этот день направлен на борьбу с дискриминацией, нетерпимостью и насилием в отношении мусульман, а также на поощрение культуры мира и уважения к религиозному разнообразию.

«Два миллиарда мусульман, живущих на планете, представляют самые разные уголки земного шара, что отражает колоссальное многообразие самого человечества.

Однако они часто сталкиваются с институциональной дискриминацией, социально-экономической изоляцией, предвзятой иммиграционной политикой, а также необоснованной слежкой и профилированием. Эти тревожные тенденции подпитываются антимусульманской риторикой и откровенной ненавистью, что может приводить к преследованиям и насилию в отношении как отдельных лиц, так и мест отправления культа.

Правительства должны принимать конкретные меры, направленные на борьбу с языком ненависти, защиту свободы вероисповедания и противодействие дискриминации, в том числе путем обеспечения полного соблюдения международного права прав человека.

Онлайновые платформы должны проводить работу по искоренению языка ненависти и преследований на почве религии или убеждений

Кроме того, всем людям необходимо выступать против фанатизма, ксенофобии и дискриминации повсюду», — говорится в послании генсека ООН Антониу Гутерриша