Канада и страны Северной Европы намерены усилить сотрудничество в сфере безопасности и нарастить оборонное производство на фоне растущей напряженности в Арктике. Как передает Bloomberg, об этом заявили лидеры государств на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осло.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что Россия остается основной угрозой для региона, несмотря на обеспокоенность интересом США к Гренландии. По его словам, усиление внимания НАТО к Арктике, в том числе запуск миссии Arctic Sentry, стало своевременным шагом.

В совместном заявлении стороны договорились активнее координировать действия в сфере арктической безопасности. Речь идет о расширении возможностей оборонной промышленности, а также разработке совместимых технологий двойного назначения.

Карни также обратил внимание, что около 70% военного бюджета Канады ранее расходовалось на закупки в США, что сдерживало развитие собственной оборонной промышленности. Он подчеркнул, что Оттава продолжит закупки у американских партнеров, однако намерена расширять сотрудничество и с другими странами.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что цель нынешнего сотрудничества — не создание новых институтов, а развитие гибких форм партнерства с различными странами, включая Австралию, Японию и Южную Корею.

При этом лидеры стран Северной Европы подчеркнули, что сотрудничество с Францией в вопросах усиления ядерного сдерживания в Европе не рассматривается как альтернатива ядерному зонтику НАТО. Они также подтвердили поддержку суверенитета Гренландии и Дании.